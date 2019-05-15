2019-05-15T15:34:20+03:00
Общество

В первом чтении принят законопроект по оплате отопления по общедомовым счетчикам

В Госдуме рассмотрели документ, устанавливающий порядок определения размера платы за коммунальные услуги в многоквартирных домах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В первом чтении принят законопроект по оплате отопления по общедомовым счетчикаВ первом чтении принят законопроект по оплате отопления по общедомовым счетчикаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду,15 мая, Государственная Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на установление порядка определения размера платы за коммунальные услуги по отоплению в многоквартирных домах, которые также оснащены общедомовым счетчиком.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению исходя из ее объема, определяемого по показаниям приборов учета, отсутствует разделение значений общедомовых и индивидуальных приборов учета».

В правительстве отметили, что неопределенность по показаниям приборов учета «позволяет в отдельных случаях не учитывать показания индивидуальных приборов учета». В соответствии с предложенным документом расчет платы за коммунальную услугу необходимо осуществлять по показателям как общих, так и личных счетчиков.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что с 1 января плату за отопление начали рассчитывать с учетом данных индивидуальных счетчиков. Ранее показания индивидуального счетчика тепла применяли при расчете, только когда приборы учета были установлены и введены в эксплуатацию во всех, без исключения, квартирах и нежилых помещениях дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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