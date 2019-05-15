"В Израиле небезопасно": хакеры вмешались в трансляцию Евровидения

15 Май 15:50 2019-05-15T15:50:17+03:00

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Прямой эфир первого полуфинала международного музыкального конкурса "Евровидение" был на несколько минут прерван из-за хакерской атаки. Он прошел во вторник, в израильском Тель-Авиве.

Зрители 64 конкурса на несколько минут были отключены от трансляции и наблюдали черный экран. "В Израиле не безопасно. И вы убедитесь в этом!", "Опасность ракетной атаки, укройтесь в убежище" - такие фразы появлялись на нем сообщает The Jerusalem Post.

Атаку удалось быстро отбить. Напомним, сайт kp.ru писал о возможном срыве конкурса из-за конфликта Израиля и Палестины. На границе стран регулярно ведутся боевые действия, но сторонам удалось договориться о перемирии. На обеспечение безопасности во время конкурса было потрачено порядка четырех миллионов долларов – это десятая часть от общего бюджета, который составляет 42 миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU