Анархисты атаковали резиденцию посла США в Афинах

15 Май 16:10 2019-05-15T16:10:38+03:00

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В ночь на среду, 15 мая, в Афинах группа из 10 человек на мотоциклах забросали пакетами с краской и дымовыми шашками стены резиденции посла Соединённых Штатов в Греции Джеффри Пайетта. Ответственность за нападение взяла анархистская группировка «Рубикон».

«Я проснулся утром от детского вандализма у моей резиденции и буду продолжать работать с греческими властями, чтобы наказать виновных в соответствии с законом. Уничтожение собственности не является мирным протестом», - написал дипломат на своей странице в Twitter.

В МИД Греции заявили, что «решительно осуждают» вандализм в отношении «резиденции посла дружественной страны».

«Это неприемлемое и безответственное действие, которое, однако, не повредит дружбе и постоянно расширяющемуся сотрудничеству между нашими двумя странами», - отметили в греческом внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, как анархисты из группировки «Рубикон» в феврале этого года облили краской здание посольства Италии в Афинах.

ИСТОЧНИК KP.RU