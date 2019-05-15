2019-05-15T17:11:26+03:00
Общество

Александр Беглов назвал четыре приоритета в развитии Петербурга

Глава Северной столицы считает, что она должна стать комфортным, социальным, умным и открытым городом
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Врио губернатора Петербурга Александр Беглов определил ключевые приоритеты в развития города. Об этом он сообщил 15 мая, выступая перед Заксобранием в Мариинском дворце, передает корреспондент агентства Regnum.

«Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым городом. Наши планы потребуют серьезных затрат. Поэтому мы ставим задачу увеличить объем городского бюджета до 1 триллиона рублей», — пояснил градоначальник.

Задача амбициозная! Обратим внимание, что доходы бюджета Петербурга на 2019 год составили всего примерно 580 млрд рублей. По мнению Александра Беглова, что «пока по основным экономическим параметрам город показывает скромные успехи».

Так, в прошлом году объем инвестиций составил 747 млрд рублей, что, на первый взгляд, кажется внушительной цифрой, однако ее прибавка в 4,3% вовсе не лидерская, а средняя по стране. То же касается и валового регионального продукта.

«Начиная с 2004 года прирост ВРП Петербурга всегда был лучше общероссийского. Но в 2017 году в среднем по стране этот показатель составил 1,8%, а у города — всего 0,2%», — сказал Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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