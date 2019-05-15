2019-05-15T17:17:27+03:00
Происшествия

Прокуратура просит посадить Захарченко в тюрьму на 15,5 лет

Также экс-полковнику грозит штраф в размере 494,9 миллиона рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко. Фото Антон Новодережкин ТАССПолковник-миллиардер Дмитрий Захарченко. Фото Антон Новодережкин ТАСС
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Гособвинение просит приговорить обвиняемого во взяточничестве бывшего замначальника антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрия Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима. Соответствующее заявление в зале Пресненского суда Москвы сделала Милана Дигаева.

Сторона обвинения считает, что будет справедливо оштрафовать экс-полковника на 494,9 миллиона рублей, а также лишить его звания, наград и медалей, передает РИА Новости.

Напомним, что Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября 2016 года по делу о хищениях в Нота-банке. В ходе обысков в одной из квартир полковника, записанной на его сестру, правоохранители обнаружили 8,5 миллиарда рублей.

Примечательно, что годом позже в СИЗО оказался отец бывшего полицейского Виктор Захарченко. Его обвинили в растрате и приговорили к четырем годам колонии. Об этом писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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