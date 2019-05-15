Путин: Россия сожалеет, что иранская ядерная сделка разрушается

15 Май 17:43 2019-05-15T17:43:42+03:00

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Москва сожалеет, что иранская ядерная сделка разрушается, но Россия - не пожарная команда и не может спасать все подряд, особенно то, что зависит не только от нее. Таким образом российский президент Владимир Путин прокомментировал решение Ирана приостановить ряд обязанностей обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Мы сожалеем, что договор разрушается. Наша позиция известна всем партнерам, в том числе, американским, мы выступали за сохранение этой договоренности. Иран после подписания договора и до сих пор еще является самой проверяемой и самой прозрачной страной мира в этом смысле» - сказал глава государства журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Иран со среды, 15 мая, официально приостановил выполнение части своих обязательств в рамках ядерной сделки.

Напомним, 8 мая, Тегеран оповестил ряд стран о частичной приостановки исполнения обязательств по ядерной сделке, заключенной в 2015 году, объяснив такое решение давлением со стороны Соединенных Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU