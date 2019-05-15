2019-05-15T17:56:36+03:00
Происшествия

Польша требует наказать мужчину, напавшего на посла в Израиле

В Варшаве расценили инцидент как проявление расизма и призвали Тель-Авив серьезнее относиться к безопасности дипломатов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посол Польши в Израиле Марек МагеровскийПосол Польши в Израиле Марек МагеровскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Польша требует от израильских властей наказать мужчину, который напал на посла республики в Тель-Авиве Марека Магеровского, а также позаботиться о безопасности дипломатов в целом. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь министерства иностранных дел европейского государства Ева Сувара.

Известно, что само нападение произошло в минувший вторник, 14 мая. Некий 65-летний мужчина подошел к Магеровскому возле здания посольства и начал "атаковать его словесно и физически". Председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий назвал случившееся "расистским нападением", а глава дипмиссии Израиля Анна Азари была вызвана во внешнеполитическое ведомство республики для разъяснений.

"Мы сожалеем, что такой инцидент имел место и призываем израильскую сторону обеспечить защиту жизни и здоровья дипломатов в соответствии с действующим международным правом", - цитирует ТАСС Сувару.

Стоит отметить, что днем позже еще одно нападение на посла было совершено в Афинах. Группа анархистов на мотоциклах забросала стены резиденции американского дипломата Джеффри Пайетта пакетами с краской и дымовыми шашками, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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