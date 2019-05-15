Путин: переговоры с президентом Австрии прошли конструктивно

15 Май 18:03 2019-05-15T18:03:32+03:00

Президент России сообщил, что с Александермом Ван дер Белленом они смогли обсудить весь комплекс двусторонних отношений

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Прошедшие в среду, 15 май, в Сочи переговоры с главой Австрии Александера Ван дер Беллена президент России Владимир Путин назвал конструктивными, подчеркнув, что стороны смогли обсудить весь комплекс двусторонних отношений

«Уверен, что достигнутые договоренности положительно скажутся на развитии всего комплекса российско-австрийских связей», - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам двухсторонних переговоров.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду, 15 мая, в сочинском санатории «Русь» состоялись переговоры глав России и Австрии. Путин лично встретил австрийскую делегацию у входа в здание и выразил надежду на то, что визит Ван дер Беллена в Россию даст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Стороны также отметили высокий уровень экономического сотрудничества, выделив торговые отношения между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU