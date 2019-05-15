2019-05-15T18:10:21+03:00
Политика

В случае аварии подводников будут эвакуировать спасатели-водолазы

В Севастополе сформирован спасательный центр ВМФ
Елена АКИМОВА
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Водолазы будут спасать подводников в случае аварийВодолазы будут спасать подводников в случае аварий
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Моряков с аварийных подводных лодок будут эвакуировать водолазы-спасатели. В Севастополе сформирован спасательный центр ВМФ. Сотрудники данного подразделения займутся сложными операциями на большой глубине.

В состав отряда вошли водолазы, которые обучены вести работы на больших и сверхбольших глубинах в несколько сотен метров. Специально для подразделения в главном профильном центре НИИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» под Санкт-Петербургом разрабатывают и апробируют новые образцы снаряжения и средства для спасения подводников. В самое ближайшее время отряд получит беспилотные телеуправляемые глубоководные аппараты.

Известно, что спасательный центр уже обзавелся собственной символикой, на которой изображен Андреевский флаг и силуэт полуострова, нанесена подпись «Крым наш!», отдельно на вымпеле отмечен город-герой Севастополь, пишет газета «Известия».

Кстати, осенью 2018 года трое российских водолазов смогли установить российский флаг на дне Японского моря. Эта акция стала настоящим рекордом погружения в снаряжении. Тогда же была проведена тренировка по подсоединению шлангов для подачи кислорода к условно поврежденной подводной лодке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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