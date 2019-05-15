2019-05-15T18:17:25+03:00
Происшествия

Родные жертв ЧП в "Шереметьево" требуют наказать сотрудников аэропорта

Однако обращаться с гражданским иском в российский суд они не намерены
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Семьи жертв авиакатастрофы требуют завести уголовное делоСемьи жертв авиакатастрофы требуют завести уголовное делоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Родственники одного из погибших при возгорании самолета Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" требуют возбудить уголовное дело в отношении сотрудников аэропорта. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов.

Его подзащитные считают, что службы аэропорта должны были создать все условия для безопасной посадки лайнера, однако не сделали этого, а значит частично несут ответственность за последствия и заслуживают наказания. В числе претензий - отсутствие пожарных машин и карет скорой помощи на взлетно-посадочной полосе, а также то, что она не была покрыта специальной пеной.

"В итоге где-то люди разбегались, самостоятельно добирались до терминала аэропорта, некоторые оставались на летном поле, сидели на газоне и наблюдали, как погибают люди", - сказал адвокат.

По его словам, ответственность должны понести те, кто не среагировал на ЧП и не выполнил авиационные правила. Между тем, сами родные погибших обращаться в российский суд с гражданским иском не намерены.

"Зачем? Только если травмировать людей, ведь доказывать придется, на сколько рублей страдали они и родственники, на 10 или 20, это стресс", - цитирует РИА Новости Трунова.

Напомним, что хвостовая часть рейса Москва-Мурманск загорелась сразу после жесткой аварийной посадки. Жертвами инцидента стали 40 пассажиров и один бортпроводник. Еще десять человек были госпитализированы.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне больницу покинули все члены экипажа сгоревшего лайнера. На стационарном лечении остаются еще пять человек.

Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в аэропорту «Шереметьево»: погибли более 40 человек»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram