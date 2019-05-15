Родные жертв ЧП в "Шереметьево" требуют наказать сотрудников аэропорта

15 Май 18:17 2019-05-15T18:17:25+03:00

Однако обращаться с гражданским иском в российский суд они не намерены

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Родственники одного из погибших при возгорании самолета Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" требуют возбудить уголовное дело в отношении сотрудников аэропорта. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов.

Его подзащитные считают, что службы аэропорта должны были создать все условия для безопасной посадки лайнера, однако не сделали этого, а значит частично несут ответственность за последствия и заслуживают наказания. В числе претензий - отсутствие пожарных машин и карет скорой помощи на взлетно-посадочной полосе, а также то, что она не была покрыта специальной пеной.

"В итоге где-то люди разбегались, самостоятельно добирались до терминала аэропорта, некоторые оставались на летном поле, сидели на газоне и наблюдали, как погибают люди", - сказал адвокат.

По его словам, ответственность должны понести те, кто не среагировал на ЧП и не выполнил авиационные правила. Между тем, сами родные погибших обращаться в российский суд с гражданским иском не намерены.

"Зачем? Только если травмировать людей, ведь доказывать придется, на сколько рублей страдали они и родственники, на 10 или 20, это стресс", - цитирует РИА Новости Трунова.

Напомним, что хвостовая часть рейса Москва-Мурманск загорелась сразу после жесткой аварийной посадки. Жертвами инцидента стали 40 пассажиров и один бортпроводник. Еще десять человек были госпитализированы.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне больницу покинули все члены экипажа сгоревшего лайнера. На стационарном лечении остаются еще пять человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706936" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU