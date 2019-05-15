2019-05-15T18:28:39+03:00
Происшествия

Иностранец выжил после падения под поезд в метро в Москве

Его спас машинист, который вовремя затормозил
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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На станции Таганская 39-летний гражданин Молдовы упал под поезд.На станции Таганская 39-летний гражданин Молдовы упал под поезд.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду 15 мая, на станции "Таганская" московского метрополитена произошло ЧП. Гражданин Молдавии упал на рельсы прямо под приближающийся поезд. Машинист успел затормозить, однако поезд по инерции поехал вперед и слегка наехал на упавшего пассажира.

Об инциденте рассказал руководитель пресс-службы УВД метрополитена Алексей Мышляев.

- В 13.02 на станции "Таганская" Кольцевой линии московского метрополитена... 39-летний гражданин Молдовы упал под поезд, - приводит его слова РИА Новости.

Через пять минут с пути было снято напряжение, и пассажира благополучно подняли с рельс. Он было экстренно доставлен в НИИ Склифосовского. По предварительному диагнозу, потерпевший получил перелом левого бедра, однако больше никаких опасных для жизни травм врачи не обнаружили.

Причины произошедшего пока не выяснены. Следователи только заказали обзор видеокамер и опросили очевидцев. Судя по их показаниям, иностранца никто не толкал.

Уже через 10 минут после происшествия движение на кольцевой было восстановлено. Сейчас метро работает в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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