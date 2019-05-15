Иностранец выжил после падения под поезд в метро в Москве
В среду 15 мая, на станции "Таганская" московского метрополитена произошло ЧП. Гражданин Молдавии упал на рельсы прямо под приближающийся поезд. Машинист успел затормозить, однако поезд по инерции поехал вперед и слегка наехал на упавшего пассажира.
Об инциденте рассказал руководитель пресс-службы УВД метрополитена Алексей Мышляев.
- В 13.02 на станции "Таганская" Кольцевой линии московского метрополитена... 39-летний гражданин Молдовы упал под поезд, - приводит его слова РИА Новости.
Через пять минут с пути было снято напряжение, и пассажира благополучно подняли с рельс. Он было экстренно доставлен в НИИ Склифосовского. По предварительному диагнозу, потерпевший получил перелом левого бедра, однако больше никаких опасных для жизни травм врачи не обнаружили.
Причины произошедшего пока не выяснены. Следователи только заказали обзор видеокамер и опросили очевидцев. Судя по их показаниям, иностранца никто не толкал.
Уже через 10 минут после происшествия движение на кольцевой было восстановлено. Сейчас метро работает в обычном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU