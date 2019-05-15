К 2023 году доход Петербурга от туристов достигнет 35 млрд рублей

15 Май 18:44 2019-05-15T18:44:29+03:00

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Руководство Санкт-Петербурга рассчитывает, что к 2023 году объем услуг в сфере туризма в городе увеличится до 35 млрд рублей. Об этом в среду сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов.

«Культура Петербурга, его история и современность привлекают множество туристов. В прошлом году наш город посетили более 8 млн человек. Планируем, что туристический поток продолжит расти, и к 2023 году объем услуг в этой сфере увеличится до 35 млрд рублей", - цитирует агентство ТАСС Александра Беглова, выступившего в Заксобрании Санкт-Петербурга.

По данным городского комитета по развитию туризма, в случае достижения такого показателя объем услуг вырастет примерно на 7,5 млрд рублей. Сейчас этот показатель составляет 27,5 млрд рублей.

Беглов отметил, что Санкт-Петербург получит дополнительный доход от иностранных туристов.

«Город введет сбор с иностранных гостей, он будет небольшим, всего 100 рублей с человека в сутки, но это позволит дополнительно направить до 2 млрд рублей в год на сохранение архитектурного облика Санкт-Петербурга, на приведение в порядок фасадов исторических зданий», - уточнил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU