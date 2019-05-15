Лавров о встрече Путина и Помпео: вежливость не означает, что РФ пойдёт на уступки

15 Май 18:55 2019-05-15T18:55:19+03:00

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Вежливость, проявленная на переговорах президента России Владимира Путина с госсекретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео, не означает, что Москва пойдет на уступки, противоречащие интересам страны. Таким образом, глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал встречу, состоявшуюся в Сочи в минувший вторник, 15 мая.

«Это отнюдь не означает, что если мы вежливо разговариваем, то мы будем идти на какие-то уступки, которые противоречат коренным национальным интересам Российской Федерации», - сказал Лавров, отметив, что вежливость и уступчивость разные понятия.

«Мы говорим на любые темы исходя из того, что нужно общаться, нужно слушать друг друга. И мы других слышим, между прочим, а они нас не всегда», - заключил он.

Напомним, что на состоявшейся встречи Путин заявил, что надеется на восстановление российско-американских отношений, отметив, что в настоящее время создаются необходимые для этого условия. Накануне российский лидер также сообщил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, но налаживание российско-американских контактов во многом зависит от Соединенных Штатов, где должна сложиться соответствующая ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU