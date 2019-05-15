В Кремле надеются, что смена властей на Украине приведет к реализации Минских соглашений
В Кремле рассчитывают на то, что смена властей на Украине будет способствовать реализации Минских соглашений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео, призвавшего Москву протянуть руку дружбы обновленному Киеву.
"Мы рассчитываем, что, возможно, в подходе Украины появятся какие-то новые элементы, которые приблизят нас к реализации минских договоренностей", - ответил на это представитель Кремля.
При этом он напомнил, что к президенту РФ Владимиру Путину американский политик с такой просьбой не обращался, а ведь наша страна является одним из гарантов соглашений.
"Есть ряд шагов, которые должен сделать Киев, эти шаги очевидны, они прописаны на бумаге, под ними стоят подписи", - цитирует ТАСС Пескова.
Сайт kp.ru писал о том, что 14 мая в Сочи состоялась встреча Путина и Помпео. Переговоры продлились полтора часа. В Москве состоявшуюся беседу назвали "неплохой".
Путин заявил Помпео, что надеется на восстановление российско-американских отношений.
ИСТОЧНИК KP.RU
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