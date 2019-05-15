2019-05-15T19:16:39+03:00
Экономика

Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний

Потребители страховых услуг НАСКО и «Респект» жаловались на необоснованные отказы, нарушение сроков и порядка осуществления выплат
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компанийЦентробанк отозвал лицензии у двух страховых компанийФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

В среду, 15 мая, Центральный Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление деятельности у двух страховых компаний, входивших в неформальную страховую группу. Организации НАСКО и «Респект» умышленно уклонялись от исполнения своих обязательств по договорам и систематически нарушали права потребителей услуг.

«Страховщики умышленно уклонялись от исполнения своих обязательств по договорам страхования и широко использовали практику осуществления страховых выплат преимущественно по решению суда, по предписанию Банка России или по итогам обращения граждан и организаций с жалобами в Банк России», - передает ТАСС слова представителя Центробанка.

Он сообщил, что в основанном потребители страховых услуг жаловались на недобросовестное поведение страховщиков, связанное с необоснованными отказами, нарушениями сроков и порядка осуществления страховых выплат, занижением суммы страховой выплаты.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал об отзыве лицензии у другой страховой компании. В марте этого года лицензии лишилась организация «Сибирский Спас», которая более чем на 20% нарушила минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram