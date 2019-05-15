Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний

15 Май 19:16 2019-05-15T19:16:39+03:00

Потребители страховых услуг НАСКО и «Респект» жаловались на необоснованные отказы, нарушение сроков и порядка осуществления выплат

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В среду, 15 мая, Центральный Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление деятельности у двух страховых компаний, входивших в неформальную страховую группу. Организации НАСКО и «Респект» умышленно уклонялись от исполнения своих обязательств по договорам и систематически нарушали права потребителей услуг.

«Страховщики умышленно уклонялись от исполнения своих обязательств по договорам страхования и широко использовали практику осуществления страховых выплат преимущественно по решению суда, по предписанию Банка России или по итогам обращения граждан и организаций с жалобами в Банк России», - передает ТАСС слова представителя Центробанка.

Он сообщил, что в основанном потребители страховых услуг жаловались на недобросовестное поведение страховщиков, связанное с необоснованными отказами, нарушениями сроков и порядка осуществления страховых выплат, занижением суммы страховой выплаты.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал об отзыве лицензии у другой страховой компании. В марте этого года лицензии лишилась организация «Сибирский Спас», которая более чем на 20% нарушила минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU