2019-05-15T19:26:01+03:00
Политика

Вице-губернатор Луизианы встретил Трампа в носках с его изображением

Президент США, похоже, оценил такой необычный прием
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США вице-губернатор встретил Трампа в носках с его портретомВ США вице-губернатор встретил Трампа в носках с его портретомФото: REUTERS
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Необычный прием оказали американскому лидеру Дональду Трампа в Луизиане во вторник, 14 мая.

Вице-губернатор штата Билли Нангессер прибыл в аэропорт Лейк-Чарльз, чтобы лично встретить президента у трапа. Политики начали жать друг другу руки, стоя недалеко от самолета, когда заместитель главы Луизианны неожиданно одернул свою штанину.

При желании волосы на носках можно даже уложить в прическу Фото: REUTERS

При желании волосы на носках можно даже уложить в прическуФото: REUTERS

Фото: REUTERS

На ноге у него красовались необычные носки с изображением самого президента. В глаза особенно бросалась яркая растрепанная прическа "Трампа". На опубликованной Reuters фотографии видно, как президент указывает на ногу Нангессера, при этом продолжая жать ему руку. Судя по всему, главе государства пришелся по вкусу такой подход.

Стоит отметить, что прическа Трампа уже давно стала его визитной карточкой, однако на деле политик испытывает серьезные проблемы с волосами. Сайт kp.ru писал, что ранее президент делал операцию по их пересадке, после которой у него осталась абсолютно лысая макушка. Чтобы прикрыть ее, мужчина каждый раз зачесывает волосы назад и фиксирует их гелем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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