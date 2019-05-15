2019-05-15T19:26:48+03:00
Экономика

В России продолжат производить самолеты SSJ-100

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, эти лайнеры по-прежнему покупаются
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Superjet 100 пользуется популярностью у региональных авиакомпанийSuperjet 100 пользуется популярностью у региональных авиакомпанийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство не будет останавливать производство Суперджетов после трагедии в Шереметьево.

- Почему мы должны сокращать производство? У нас кто-то отказался от покупки самолетов? Никакого сокращения производства не планируется, - приводит его слова ТАСС.

Сейчас самолет SSJ-100 эксплуатируется в основном российскими авиакомпаниями, также его приобретают несколько иностранных авиалиний. Так, мексиканская компания Interjet использует SSJ-100 для пассажирских перевозок. Кроме того, лайнер эксплуатируют в Таиланде и Казахстане.

Ежегодно в России производится порядка 20-30 самолетов.

Также министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что сейчас очень высока региональная конкуренция среди этих самолетов. Кроме того, их производство существенно улучшилось, что может повысить на них спрос.

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Небольшой Sukhoi Superjet 100 пользуется популярностью у региональных авиакомпаний. Так, базовый перевозчик ростовского международного аэропорта «Платов» компания «Азимут» весь свой авиапарк составил из «Суперджетов». И отказываться от полетов не собирается (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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