В Интернете продают автограф Децла за 3 млн рублей

15 Май 19:31 2019-05-15T19:31:17+03:00

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В Instagram появилось объявление о продаже автографа Кирилла Толмацкого. За подпись Децла автор объявления хочет три миллиона рублей. Такая внушительная сумма объясняется тем, что рэпера уже нет в живых, а еще тем, что речь идет о целом куске стены.

Надпись «Децл» была на стене кинотеатра «Кодак Киномир» в Настасьинском переулке, сделал ее лично артист в 1999 году. В тот год он записывал клип на песню «Пятница», во время работы написал на сцене свое сценическое имя. Позже участники съемочной группы оторвали фасадную плитку и спустя двадцать лет решили ее продать.

Родители исполнителя усомнились в подлинности подписи. Тем более, проверить это невозможно.

- Мне кажется, это мошенники», - прокомментировал Пятому каналу Александр Толмацкий, отец звезды.

Эту подпись рэпер оставил на стене кинотеатра 20 лет назад. ФОТО: https://www.instagram.com/p/BxdWTViAqHw/

Децл умер в феврале 2019 года в одном из клубов Ижевска, где был с выступлением. Оказалось, что перед смертью он успел оставить завещание. Он распорядился, чтобы доход от его музыки поступал в пользу сына.

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ИСТОЧНИК KP.RU