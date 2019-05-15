С 1 июня во Внуково начнут принимать электронные посадочные талоны

15 Май 19:33 2019-05-15T19:33:41+03:00

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Уже этим летом пассажиры воздушной гавани смогут использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Однако пока пользоваться этой услугой смогут только путешествующие по России.

Надо сказать, что никаких глобальных изменений в связи с этим пассажиры не увидят. Они будут по-прежнему проходить регистрацию, спецконтроль и другие предполетные процедуры. Электронный посадочный талон не отменяет ни одну из них, а лишь заменяет бумажный посадочный талон. Таким образом, при прохождении на посадку пассажиры не будут показывать талон человеку, а будут сканировать его на специальном оборудовании. Им нужно будет поднести к скану экран смартфона и дождаться пропуска.

Оптимальное расстояние между смартфоном и сканером должно быть 10-15 см. Также пассажирам следует обращать внимание на яркость их смартфона, чтобы оборудование смогло прочесть с него информацию.

Пользователи, чьи телефоны не поддерживают такую функцию, смогут, как и прежде, распечатать посадочный талон на при регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU