2019-05-15T19:33:41+03:00
Общество

С 1 июня во Внуково начнут принимать электронные посадочные талоны

Правда, пока только на внутренних рейсах
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
С 1 июня во Внуково начнут принимать электронные посадочные талоныС 1 июня во Внуково начнут принимать электронные посадочные талоныФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Уже этим летом пассажиры воздушной гавани смогут использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. Однако пока пользоваться этой услугой смогут только путешествующие по России.

Надо сказать, что никаких глобальных изменений в связи с этим пассажиры не увидят. Они будут по-прежнему проходить регистрацию, спецконтроль и другие предполетные процедуры. Электронный посадочный талон не отменяет ни одну из них, а лишь заменяет бумажный посадочный талон. Таким образом, при прохождении на посадку пассажиры не будут показывать талон человеку, а будут сканировать его на специальном оборудовании. Им нужно будет поднести к скану экран смартфона и дождаться пропуска.

Оптимальное расстояние между смартфоном и сканером должно быть 10-15 см. Также пассажирам следует обращать внимание на яркость их смартфона, чтобы оборудование смогло прочесть с него информацию.

Пользователи, чьи телефоны не поддерживают такую функцию, смогут, как и прежде, распечатать посадочный талон на при регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram