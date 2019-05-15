2019-05-15T19:58:31+03:00
Общество

В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся грозе

Автомобилистов и пешеходов призвали быть внимательными и поскорее добраться до пункта назначения
Елена АКИМОВА
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В столице ожидается дождь с грозой и шквалистым ветромВ столице ожидается дождь с грозой и шквалистым ветромФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В МЧС посоветовали москвичам поскорее добираться до места назначения, так как совсем скоро в столице начнется настоящий ураган. Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, все это будет сопровождаться дождем и грозой.

Специально для жителей московского региона спасатели выпустили экстренное предупреждение. Водителям посоветовали не парковаться под деревьями и рекламными конструкциями, так как они могут упасть. Пешеходам тоже стоит избегать таких укрытий и выбирать дорогу на наиболее открытых участках местности.

Тем временем на дорогах уже образовались многокилометровые заторы. Автомобилисты застряли в 10-балльных пробках. В МЧС советуют по возможности увеличить дистанцию с другими авто, так как видимость будет постепенно снижаться, что может привести к увеличению аварийности, пишет газета «Известия».

Еще утром синоптики прогнозировали небольшой дождь в столице. В течении дня температура воздуха была в районе 20-22 градусов, а вот ночью она опустятся всего до 7 градусов. Дождливой может стать вся оставшаяся неделя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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