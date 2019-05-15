Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов из-за дождя

15 Май 20:02 2019-05-15T20:02:34+03:00

Сложнее всего ситуация обстоит на востоке МКАД, ТТК и Садовом кольце

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Пробки в Москве вечером в среду, 15 мая, достигли максимальных 10 баллов. Движение транспорта в это время всегда довольно плотное, однако из-за сильных дождей ситуация лишь ухудшилась.

Сложнее всего проехать по ТТК, Садовому кольцу и Профсоюзной улице. Также довольно плотное движение наблюдается на востоке МКАД и Кутузовском проспекте, где частично сняли дорожное полотно.

"Если есть возможность, отложите поездки на более позднее время", - говорится в сообщении Центра организации дорожного движения Правительства Москвы на странице в Twitter.

В ЦОДД советуют пользоваться общественным транспортом, в частности, метрополитеном, или выбирать для объезда проспект Мира, Звенигородское, Каширское и Варшавское шоссе, где пока довольно свободно.

Согласно прогнозу сервиса "Яндекс.Пробки", пробки снизятся до пяти баллов уже после 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU