2019-05-15T20:19:06+03:00
Спорт

Матч Ростов - Локомотив: москвичи выиграли первый тайм 1:0

Мяч был забит на последних секундах первого тайма игры полуфинала Кубка России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Ростов" играет дома против "Локомотива"."Ростов" играет дома против "Локомотива".Фото: Евгений НЕСЫН
Изменить размер текста:

На стадионе "Ростов-Арена" завершился первый тайм второго полуфинала Кубка России по футболу сезона 2018/2019. "Ростов" принимает на своем поле "Локомотив". Месяц назад эти команды сыграли в Москве вничью 2:2. Сегодня же - время ответной встречи на поле "Ростова".

Уже на 13-й секунде матча был забит первый гол. Отличился Алексей Ионов, однако же после просмотра системы видеоповтора судья зафиксировал офсайд. И такой радостный для ростовчан гол был отменен.

После этого по ходу матча преимуществом довольно долго владели футболисты "Локомотива". Однако в голы ничего не удалось воплотить - грамотная оборона "Ростова" гасила все выпады игроков столичной команды.

Но в добавленное время Рифат Жемалетдинов забил гол в ворота "Ростова". На перерыв "Локомотив" ушел, ведя в счете 1:0.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Ростов - Локомотив.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Букмекеры принимают ставки на победу Лазарева на «Евровидении-2019»
Курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram