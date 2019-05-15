Матч Ростов - Локомотив: москвичи выиграли первый тайм 1:0

15 Май 20:18 2019-05-15T20:19:06+03:00

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На стадионе "Ростов-Арена" завершился первый тайм второго полуфинала Кубка России по футболу сезона 2018/2019. "Ростов" принимает на своем поле "Локомотив". Месяц назад эти команды сыграли в Москве вничью 2:2. Сегодня же - время ответной встречи на поле "Ростова".

Уже на 13-й секунде матча был забит первый гол. Отличился Алексей Ионов, однако же после просмотра системы видеоповтора судья зафиксировал офсайд. И такой радостный для ростовчан гол был отменен.

После этого по ходу матча преимуществом довольно долго владели футболисты "Локомотива". Однако в голы ничего не удалось воплотить - грамотная оборона "Ростова" гасила все выпады игроков столичной команды.

Но в добавленное время Рифат Жемалетдинов забил гол в ворота "Ростова". На перерыв "Локомотив" ушел, ведя в счете 1:0.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Ростов - Локомотив.

ИСТОЧНИК KP.RU