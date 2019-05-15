2019-05-15T21:23:27+03:00
Спорт

Итог матча Ростов - Локомотив: москвичи победили со счетом 2:0 ростовчан и вышли в финал

В решающей игре турнира "Локо" будет биться с екатеринбургским "Уралом"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Ростов" дома принимал "Локомотив"."Ростов" дома принимал "Локомотив".Фото: Евгений НЕСЫН
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На стадионе "Ростов Арена" в среду, 15 мая, был сыгран второй полуфинальный матч Кубка России по футболу. "Ростов" принимал дома "Локомотив". В апреле команды сыграли в Москве вничью 2:2. Ответный поединок должен был выявить сильнейшего в этом противостоянии.

В первом тайме шла, в целом, равная борьба между двумя командами. И лишь в добавленное время Рифат Жемалетдинов дальним ударом вывел "Локомотив" вперед - 1:0. Он нанес мощный удар, подобрав мяч после розыгрыша углового.

Второй мяч поединке на 62-й минуте встречи после резкой атаки "Локомотива" забил Федор Смолов, удвоив преимущество гостей этой встречи. Этот мяч существенно повысил шансы гостей на выход в финал Кубка России. И железнодорожники довели дело до победного конца, став вторым финалистом турнира.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Ростов - Локомотив.

Финальный матч на Кубок России пройдет 22 мая в Самаре. Ранее первым финалистом турнира стал екатеринбургский "Урал".

ИСТОЧНИК KP.RU

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