Лавров отшутился на вопрос о том, почему не прокатил Помпео на "Победе"

15 Май 20:52 2019-05-15T20:53:44+03:00

Раритетный автомобиль был продемонстрирован главой МИД в 2015-м на встрече с тогдашним госсекретарем США Джоном Керри

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отшутился на вопрос о том, почему он не стал катать госсекретаря США Майка Помпео на раритетном ГАЗ-20 "Победа".

Белоснежный автомобиль был представлен публике в 2015 году, когда в Сочи прилетел тогдашний глава американского внешнеполитического ведомства Джон Керри. За рулем машины находился сам Сергей Лавров. Однако, когда в минувший вторник в Сочи прилетел уже новый госсекретарь США, знаковый автомобиль не появился.

"Куда-то делся армянин, который мне эту "Победу" давал", - пошутил Лавров,

Белоснежная "Победа"Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

При этом, отвечая на вопрос о том, насколько отличалась атмосфера переговоров с Керри и Помпео, министр не согласился с тем, что последние отдают официозом, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что госсекретарь США прибыл в Сочи 14 мая. Дипломаты обсудили ситуации в Венесуэле, КНДР, Сирии, Украине, Афганистане, а также иранскую ядерную проблему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708698" frameborder="0"></iframe> Лавров и Помпео обсудили невыполнение американской стороной соглашений по ДРСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU