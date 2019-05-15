Лавров отшутился на вопрос о том, почему не прокатил Помпео на "Победе"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отшутился на вопрос о том, почему он не стал катать госсекретаря США Майка Помпео на раритетном ГАЗ-20 "Победа".
Белоснежный автомобиль был представлен публике в 2015 году, когда в Сочи прилетел тогдашний глава американского внешнеполитического ведомства Джон Керри. За рулем машины находился сам Сергей Лавров. Однако, когда в минувший вторник в Сочи прилетел уже новый госсекретарь США, знаковый автомобиль не появился.
"Куда-то делся армянин, который мне эту "Победу" давал", - пошутил Лавров,
Белоснежная "Победа"Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
При этом, отвечая на вопрос о том, насколько отличалась атмосфера переговоров с Керри и Помпео, министр не согласился с тем, что последние отдают официозом, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что госсекретарь США прибыл в Сочи 14 мая. Дипломаты обсудили ситуации в Венесуэле, КНДР, Сирии, Украине, Афганистане, а также иранскую ядерную проблему.
Лавров и Помпео обсудили невыполнение американской стороной соглашений по ДРСМД.
ИСТОЧНИК KP.RU