Не менее 60 палестинцев пострадали в ходе протестов в секторе Газа
В результате протестных акций на границе сектора Газа и Израиля пострадали не менее 60 палестинцев. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения частично признанного государства Ашраф аль-Кидра.
Травмы были получены в ходе столкновения протестующих с израильскими военными в среду, 15 мая. Участники акции бросали в сторону приграничной инфраструктуры камни, дымовые шашки, жгли покрышки, а в ответ в их отношении применялись спецсредства.
Агентство РИА Новости уточняет, что на протест вышли около 10 тысяч человек. Мероприятие приурочено к 71-й годовщине Накбы - изгнания миллионов арабов с их территорий. В 1948 году эта земля стала частью еврейского государства.
Всего в 70 км от места проведения протестов располагается израильский Тель-Ави, где сейчас проходит международный песенный конкурс "Евровидение".
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в среду хакеры прервали трансляцию выступлений участников полуфинала, а на черном экране появились надписи: "В Израиле небезопасно. И вы убедитесь в этом!", "Опасность ракетной атаки, укройтесь в убежище".
ИСТОЧНИК KP.RU