Не менее 60 палестинцев пострадали в ходе протестов в секторе Газа

15 Май 21:37 2019-05-15T21:37:49+03:00

Более 60 палестинцев пострадали в ходе акций протеста в секторе Газа Фото: REUTERS

Участники акции кидают в сторону границы с Израилем камни и жгут покрышки

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В результате протестных акций на границе сектора Газа и Израиля пострадали не менее 60 палестинцев. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения частично признанного государства Ашраф аль-Кидра.

Травмы были получены в ходе столкновения протестующих с израильскими военными в среду, 15 мая. Участники акции бросали в сторону приграничной инфраструктуры камни, дымовые шашки, жгли покрышки, а в ответ в их отношении применялись спецсредства.

Агентство РИА Новости уточняет, что на протест вышли около 10 тысяч человек. Мероприятие приурочено к 71-й годовщине Накбы - изгнания миллионов арабов с их территорий. В 1948 году эта земля стала частью еврейского государства.

Всего в 70 км от места проведения протестов располагается израильский Тель-Ави, где сейчас проходит международный песенный конкурс "Евровидение".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в среду хакеры прервали трансляцию выступлений участников полуфинала, а на черном экране появились надписи: "В Израиле небезопасно. И вы убедитесь в этом!", "Опасность ракетной атаки, укройтесь в убежище".

ИСТОЧНИК KP.RU