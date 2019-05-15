Не менее 12 человек пострадали при взрыве у торгового центра в Индии

15 Май 21:51 2019-05-15T21:51:33+03:00

Террористы бросили гранату на оживленной улице и скрылись с места преступления

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Не менее 12 человек получили ранения в результате взрыва в городе Гувахати штата Ассам в Индии. Состояние двоих пострадавших оценивается как критическое.

Инцидент произошел в среду, 15 мая, на оживленной улице Баруа-Роуд напротив зоопарка. По словам комиссара полиции Дипака Кумара, двое мужчин на мотоцикле бросили гранату перед торговым центром, после чего скрылись.

Все пострадавшие были госпитализированы в три разные больницы. Ответственность за случившееся взяла на себя сепаратистская группировка "Объединенный фронт освобождения Ассама". На месте ЧП продолжает работать полиция. Ведется расследование, передает телеканал NDTV.

Сайт kp.ru писал о том, что еще один взрыв прогремел на прошлой неделе в одном из ресторанов шведского города Мальмё. Данных о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU