2019-05-15T22:17:17+03:00
Политика

В МИД РФ заявили, что вопрос о границе с Эстонией закрыт навсегда

Тартуский мирный договор, на который ссылается Таллин, утратил свою силу еще в 1940-м году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МИД России отреагировал на «территориальные претензии» ЭстонииМИД России отреагировал на «территориальные претензии» ЭстонииФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Вопрос о государственной границе России с Эстонией закрыт навсегда. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в руководстве Эстонии вновь заговорили о Тартуском мирном договоре, по которому бывшая территория республики (а именно 5,2%) находится в пределах России. Речь идет об Ивангороде Ленинградской области и части Печорского района Псковской области.

В Таллине считают, что Россия должна вернуть эти земли. В Москве же указывают на то, что договор утратил силу еще в 1940 году после вхождения Эстонии в состав СССР.

"Эти провокационные выпады, содержащие по сути территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы. <...> Для нас эта тема навсегда закрыта", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

Дипломат считает, что в Эстонии далеко не все заинтересованы в выстраивании добрососедского диалога с Россией, именно поэтому и всплывают подобные заявления.

"Мы готовы подождать и услышать более трезвые суждения", - подытожила представитель ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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