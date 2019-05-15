2019-05-15T22:39:01+03:00
Политика

США временно приостановили авиасообщение с Венесуэлой

Причиной стала возможная угроза безопасности пассажиров и членов экипажей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Вашингтоне считают, что существует угроза безопасности пассажиров и членов экипажейВ Вашингтоне считают, что существует угроза безопасности пассажиров и членов экипажейФото: REUTERS
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Власти Соединенных Штатов решили приостановить авиасообщение с Венесуэлой на неопределенный срок. Решение принято на фоне угрозы безопасности пассажиров и членов экипажей лайнеров. Об этом сообщила министр транспорта США Элейн Чао.

"Министерство внутренней безопасности пришло к выводу, что существует угроза безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажей, прибывающих и покидающих Венесуэлу, что требует немедленной приостановки всех рейсов гражданской авиации между США и Венесуэлой", - говорится в заявлении.

Ограничения коснутся всех авиаперевозок - как государственными, так и частными самолетами. передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что все американские дипломаты покинули Венесуэлу еще в середине марта 2019 года. В Вашингтоне все чаще говорят о возможности военного вмешательства в ситуацию в республике, а оппозиционные силы, похоже, готовы принять такой вариант.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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