США временно приостановили авиасообщение с Венесуэлой

15 Май 22:21 2019-05-15T22:39:01+03:00

В Вашингтоне считают, что существует угроза безопасности пассажиров и членов экипажей Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Власти Соединенных Штатов решили приостановить авиасообщение с Венесуэлой на неопределенный срок. Решение принято на фоне угрозы безопасности пассажиров и членов экипажей лайнеров. Об этом сообщила министр транспорта США Элейн Чао.

"Министерство внутренней безопасности пришло к выводу, что существует угроза безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажей, прибывающих и покидающих Венесуэлу, что требует немедленной приостановки всех рейсов гражданской авиации между США и Венесуэлой", - говорится в заявлении.

Ограничения коснутся всех авиаперевозок - как государственными, так и частными самолетами. передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что все американские дипломаты покинули Венесуэлу еще в середине марта 2019 года. В Вашингтоне все чаще говорят о возможности военного вмешательства в ситуацию в республике, а оппозиционные силы, похоже, готовы принять такой вариант.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU