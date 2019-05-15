2019-05-15T23:19:56+03:00
Общество

Мать брошенной в московской квартире девочки признали невменяемой

Диагноз женщины не является пожизненными после лечения ее могут восстановить в родительских правах
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Ирину Гаращенко доставили в Савеловский суд для ареста. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССИрину Гаращенко доставили в Савеловский суд для ареста. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Изменить размер текста:

Москвичку Ирину Геращенко, которая бросила свою пятилетнюю дочь на несколько дней в захламленной квартире, признали невменяемой. Об этом 15 мая сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, члены ОНК в среду посетили Гаращенко в СИЗО "Бутырка". Им удалось узнать, что психолого-психиатрическая экспертиза, которую проводят специалисты НИИ Сербского, установили невменяемость женщины.

"Диагноз Гаращенко не является пожизненным и, возможно, после необходимого лечения она сможет восстановить свои родительские права", - уточнил Мельников.

Он отметил, что Геращенко сейчас ведет себя адекватно, не проявляет агрессии и интересуется судьбой дочери. В психиатрическом отделении "Бутырки" она содержится в двухместной камере, передает ТАСС.

"Окончательное решение о вменяемости Гаращенко примет суд", - заключил ответственный секретарь ОНК.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что пятилетнего ребенка обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома на Ленинградском шоссе. Соседи заметили, что малышка за стеной слишком сильно и долго плачет и вызвали спасателей. Девочка сидела в захламленной мусором квартире без еды и воды несколько дней. Мать появилась дома лишь на следующий день. Ее тут же поместили под стражу.

Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве в здании Института физической химии произошел сильный взрыв
Филиппины отозвали посла и консула из Канады из-за неубранного мусора
Шакира выиграла суд о плагиате
Россия и ЕС готовы к диалогу по транзиту газа, даты зависят от Украины
Недовольные "Северным потоком-2" забрались в газопровод
Путин одобрил идею оказания помощи семьям, которые не могут собрать детей к школе
Пять человек погибло после обрушения здания в Шанхае
Мэр Нью-Йорка примет участие в выборах президента США в 2020 году
«Подарок первокласснику» получат все выпускники вологодских детских садов
МИД Турции: С-400 будут под полным контролем Анкары
Аллергикам посоветовали воздержаться от сушки белья на балконе
В Госдуме прокомментировали предстоящую инаугурацию Зеленского
В Австрии введен запрет на ношении хиджабов в школе
"Подростковая агрессивность и обидчивость": в Госдуме оценили прогул заседания СЕ Климкиным
Фанаты «Игры престолов» создали петицию с требованием переснять финал
Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram