Мать брошенной в московской квартире девочки признали невменяемой

15 Май 23:19 2019-05-15T23:19:56+03:00

Диагноз женщины не является пожизненными после лечения ее могут восстановить в родительских правах

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Москвичку Ирину Геращенко, которая бросила свою пятилетнюю дочь на несколько дней в захламленной квартире, признали невменяемой. Об этом 15 мая сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По его словам, члены ОНК в среду посетили Гаращенко в СИЗО "Бутырка". Им удалось узнать, что психолого-психиатрическая экспертиза, которую проводят специалисты НИИ Сербского, установили невменяемость женщины.

"Диагноз Гаращенко не является пожизненным и, возможно, после необходимого лечения она сможет восстановить свои родительские права", - уточнил Мельников.

Он отметил, что Геращенко сейчас ведет себя адекватно, не проявляет агрессии и интересуется судьбой дочери. В психиатрическом отделении "Бутырки" она содержится в двухместной камере, передает ТАСС.

"Окончательное решение о вменяемости Гаращенко примет суд", - заключил ответственный секретарь ОНК.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что пятилетнего ребенка обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома на Ленинградском шоссе. Соседи заметили, что малышка за стеной слишком сильно и долго плачет и вызвали спасателей. Девочка сидела в захламленной мусором квартире без еды и воды несколько дней. Мать появилась дома лишь на следующий день. Ее тут же поместили под стражу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696291" frameborder="0"></iframe> Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU