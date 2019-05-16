Страны G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому
Послы стран "Большой семерки" встретились с главой Украины Петром Порошенко и призвали его передать власть избранному президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте французского председательства в G7.
"Послы G7 сегодня встретились с президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ за время его президентства. Они поздравили президента Порошенко c достижениями и обменялись с ним мнениями относительно прогресса, который должен быть обеспечен в дальнейшем", - говорится в сообщении в Twitter.
Дипломаты отметили, что плавная передача власти позволит Украине "продолжить выбранный ею путь реформ".
Как писал сайт kp.ru, украинский парламент до сих пор не определился с датой инаугурации нового президента. На рассмотрение Верховной рады поступило семь проектов постановлений с возможными датами приведения Зеленского к присяге.
Напомним, 10 мая Зеленский призывал парламентариев не затягивать с вопросом вступления в должность нового главы государства. 13 мая первый вице-спикер рады Ирина Геращенко пообещала, что дата инаугурации Зеленского будет определена 14-17 мая. Во вторник депутаты так и не определились с датой, и новоизбранный президент Украины заявил, что "ВРУ - жизненный девиз" депутатов этого созыва.
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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