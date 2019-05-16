2019-05-16T00:52:46+03:00
Политика

Страны G7 призвали Порошенко передать власть Зеленскому

Послы стран "Большой семерки" отметили, что плавная передача власти позволит Украине "продолжить выбранный ею путь реформ"
Юлия ДИВЕЕВА
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Порошенко призывают плавно передать власть ЗеленскомуПорошенко призывают плавно передать власть ЗеленскомуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Послы стран "Большой семерки" встретились с главой Украины Петром Порошенко и призвали его передать власть избранному президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте французского председательства в G7.

"Послы G7 сегодня встретились с президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществленный в сфере реформ за время его президентства. Они поздравили президента Порошенко c достижениями и обменялись с ним мнениями относительно прогресса, который должен быть обеспечен в дальнейшем", - говорится в сообщении в Twitter.

Дипломаты отметили, что плавная передача власти позволит Украине "продолжить выбранный ею путь реформ".

Как писал сайт kp.ru, украинский парламент до сих пор не определился с датой инаугурации нового президента. На рассмотрение Верховной рады поступило семь проектов постановлений с возможными датами приведения Зеленского к присяге.

Напомним, 10 мая Зеленский призывал парламентариев не затягивать с вопросом вступления в должность нового главы государства. 13 мая первый вице-спикер рады Ирина Геращенко пообещала, что дата инаугурации Зеленского будет определена 14-17 мая. Во вторник депутаты так и не определились с датой, и новоизбранный президент Украины заявил, что "ВРУ - жизненный девиз" депутатов этого созыва.

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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