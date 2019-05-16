Россияне оказались в числе самых некрасивых наций на сайте BeautifulPeople

СЕГОДНЯ 01:24 2019-05-16T01:30:18+03:00

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Россияне вошли в число самых некрасивых наций мира по мнению пользователей сайта знакомств BeautifulPeople. Об этом рассказал исполнительный директор ресурса Грег Ходж.

Как пишет газета Mirror, пользователем BeautifulPeople может стать только внешне привлекательный человек. Работает это так: претендент размещает свое фото и данные на сайте, и потом в течение 48 часов его красоту оценивают другие пользователи противоположного пола, уже получившие регистрацию на этом ресурсе.

По словам Ходжа, с момента своего основания в 2002 году сайт отклонил 8,5 миллиона человек во всем мире за недостаточную привлекательность. Причем чаще всего от ворот поворот получали пользователи из Великобритании, Индии, России и Филиппин. Да и самого директора BeautifulPeople тоже посчитали "страшненьким".

Среди причин, по которым претенденты получают дизлайки, называются плохая кожа, большой нос, лишний вес, а у мужчин слишком длинные или слишком короткие волосы. Чаще всего одобрение и высокие оценки за внешность получают жители скандинавских стран.

"Швеция и Норвегия оказываются самыми эстетически привлекательными народами в мире. Я бы сказал, что британцы, особенно мужчины, не нравятся из-за отсутствия ухода за собой и неактивного времяпрепровождения в пабах”, - считает Грег Ходж.

Он отметил, что плохие отзывы британские мужчины получают наряду с русскими и поляками.

ИСТОЧНИК KP.RU