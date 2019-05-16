Китайский луноход сделал удивительную находку на обратной стороне Луны

СЕГОДНЯ 05:01 2019-05-16T05:01:01+03:00

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Китайский аппарат "Юйту-2" исследовал обратную стороны Луны и сделал уникальную находку, какую не удавалось до этого сделать ни американским астронавтам, ни советским луноходам. Он нашел сразу два типа лунной мантии.

Об удивительной находке китайские ученые рассказали в журнале Nature. Экземпляры пород мантии удалось взять в кратере на дне бассейна Южный полюс-Эйткен. Исследователи, исходя из замеров зондов НАСА, предполагали, что там могли скрываться глубинные породы недр Луны.

Полученные в результате миссии данные могут пролить свет на историю формирования Земли и ее природного спутника.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 3 января Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) опубликовала снимок поверхности обратной стороны Луны, сделанный космическим аппаратом "Чанъэ-4". Посадочный модуль отправил первый снимок на Землю спустя всего чуть более часа после посадки на поверхности спутника нашей планеты. До этого никто не исследовал обратную сторону Луны.

ИСТОЧНИК KP.RU