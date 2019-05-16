2019-05-16T06:07:35+03:00
Происшествия

Вину за крупнейший пожар в Калифорнии возложили на энергокомпанию PG&E

Возгорание было вызвано неполадками в работе линий электропередачи компании
Юлия ДИВЕЕВА
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Ответственность за пожар в Калифорнии в 2018 году возложили на компанию Pacific Gas and ElectricОтветственность за пожар в Калифорнии в 2018 году возложили на компанию Pacific Gas and ElectricФото: REUTERS
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Крупнейший пожар в современной истории штата Калифорния возник по вине энергетической компании Pacific Gas and Electric (PG&E). Об этом в среду сообщило калифорнийское управление лесного хозяйства и пожарной охраны (CAL FIRE).

Как стало известно, стихия, унесшая жизни 85 человек, была спровоцирована неполадками в работе линий электропередачи, которые принадлежат Pacific Gas and Electric. Следствие установило, что возгорание началось в районе населенного пункта Пулга на севере штата. Стремительному распространению огня способствовали засуха, высокая температура воздуха и сильный ветер, передает ТАСС.

PG&E за последние годы была названа властями Калифорнии ответственной за не менее чем 17 природных пожаров. Против компании подано свыше 1 тысячи судебных исков, а сумма выплат по ним может превысить 30 млрд долларов. Компания готова признать себя банкротом.

Напомним, как рассказывал сайт, 8 ноября 2018 года в Калифорнии начался пожар, в котором погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. Ликвидировать огонь удалось лишь 25 ноября. Площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.

Филиал ада на Земле.Калифорния пылает. Десятки погибших! Кажется, именно так может выглядеть ад...

ИСТОЧНИК KP.RU

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