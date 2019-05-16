Вину за крупнейший пожар в Калифорнии возложили на энергокомпанию PG&E

СЕГОДНЯ 06:05 2019-05-16T06:07:35+03:00

Ответственность за пожар в Калифорнии в 2018 году возложили на компанию Pacific Gas and Electric Фото: REUTERS

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Крупнейший пожар в современной истории штата Калифорния возник по вине энергетической компании Pacific Gas and Electric (PG&E). Об этом в среду сообщило калифорнийское управление лесного хозяйства и пожарной охраны (CAL FIRE).

Как стало известно, стихия, унесшая жизни 85 человек, была спровоцирована неполадками в работе линий электропередачи, которые принадлежат Pacific Gas and Electric. Следствие установило, что возгорание началось в районе населенного пункта Пулга на севере штата. Стремительному распространению огня способствовали засуха, высокая температура воздуха и сильный ветер, передает ТАСС.

PG&E за последние годы была названа властями Калифорнии ответственной за не менее чем 17 природных пожаров. Против компании подано свыше 1 тысячи судебных исков, а сумма выплат по ним может превысить 30 млрд долларов. Компания готова признать себя банкротом.

Напомним, как рассказывал сайт, 8 ноября 2018 года в Калифорнии начался пожар, в котором погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. Ликвидировать огонь удалось лишь 25 ноября. Площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/677418" frameborder="0"></iframe> Филиал ада на Земле.Калифорния пылает. Десятки погибших! Кажется, именно так может выглядеть ад...

ИСТОЧНИК KP.RU