Вину за крупнейший пожар в Калифорнии возложили на энергокомпанию PG&E
Крупнейший пожар в современной истории штата Калифорния возник по вине энергетической компании Pacific Gas and Electric (PG&E). Об этом в среду сообщило калифорнийское управление лесного хозяйства и пожарной охраны (CAL FIRE).
Как стало известно, стихия, унесшая жизни 85 человек, была спровоцирована неполадками в работе линий электропередачи, которые принадлежат Pacific Gas and Electric. Следствие установило, что возгорание началось в районе населенного пункта Пулга на севере штата. Стремительному распространению огня способствовали засуха, высокая температура воздуха и сильный ветер, передает ТАСС.
PG&E за последние годы была названа властями Калифорнии ответственной за не менее чем 17 природных пожаров. Против компании подано свыше 1 тысячи судебных исков, а сумма выплат по ним может превысить 30 млрд долларов. Компания готова признать себя банкротом.
Напомним, как рассказывал сайт, 8 ноября 2018 года в Калифорнии начался пожар, в котором погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. Ликвидировать огонь удалось лишь 25 ноября. Площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.
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ИСТОЧНИК KP.RU