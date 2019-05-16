2019-05-16T06:59:03+03:00
Политика

Конгрессмены США предложили ввести санкции против Турции

Американские законодатели решили наказать Анкару за покупку С-400
Юлия ДИВЕЕВА
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В Конгрессе решили давить на Турцию санкциями за отказ разорвать соглашение с Россией о поставках С-400В Конгрессе решили давить на Турцию санкциями за отказ разорвать соглашение с Россией о поставках С-400Фото: REUTERS
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Группа демократов и республиканцев Конгресса США предложила ввести санкции в отношении Турции, если страна не откажется от покупки российских зенитных ракетных систем С-400. На рассмотрение Палаты представителей 15 мая был внесен проект резолюции.

"Турция - давний союзник, но перед ними стоит четкий выбор. Если Анкара купит российские ракетные системы, США должны немедленно ввести санкции и выгнать Турцию из программы F-35", - заявил член комитета по иностранным делам Палаты представителей, один из авторов документа Майкл Маккол.

По его мнению, резолюция поставит Анкару перед четким выбором: партнерство с Россией или союзниками по НАТО, передает Интерфакс.

"Надеюсь, Эрдоган примет правильное решение. От этого зависит будущее нашего союза", - подчеркнул конгрессмен.

Сайт kp.ru сообщал, что во вторник стало известно о предложении Вашингтона Анкаре отложить покупку российских систем ПВО С-400 до 2020 года, что позволило бы ослабить напряженность между союзниками по НАТО. США намекнули, что отсрочка даст время для поиска компромисса и позволит избежать Турции американских санкций.

В ответ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заключенное соглашение по поставкам С-400 является окончательным и не подлежит никакому переносу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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