2019-05-16T07:11:30+03:00
Общество

Погода в Москве на 16 мая 2019 года: температура +20, без осадков

Стало известно, какой будет погода в Москве на 16 мая 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве сохраняется повышенное давлениеВ Москве сохраняется повышенное давлениеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода в Москве на 16 мая 2019 года будет переменно облачной. Температура воздуха днем поднимется до 18..20 градусов тепла. При этом синоптики уверяют, что дождей ждать не стоит не только в этот четверг, но и, по меньшей мере, до конца недели.

Ветер держит умеренную скорость - 5-10 метров в секунду. Потоки движутся в северном направлении. Атмосферное давление все еще повышенное - 754 миллиметра ртутного столба. Метеочувствительным людям стоит быть осторожнее, передает Гидрометцентр России.

Сайт kp.ru писал о том, что последние несколько дней в Москве шли сильные дожди, также имели место грозы. Накануне непогода привела к тому, что вечером в центре города образовались десятибалльные пробки. Водителей просили пересаживаться на метро или искать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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