Мадуро прокомментировал приостановку авиасообщения США с Венесуэлой

СЕГОДНЯ 07:50 2019-05-16T07:51:37+03:00

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Приостановив авиасообщение с Венесуэлой, США навредили не только гражданам Боливарианской республики, но и самим американцам. Такого мнения придерживается президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.

По его словам, отмененными рейсами летали, прежде всего, венесуэльцы, у которых в Штатах есть бизнес, дом или семья, и американцы, посещающие Боливарианскую республику по тем же причинам. Следовательно, решение о приостановке авиасообщение коснулось простых граждан, среди которых есть и довольно состоятельные люди.

"Дональд Трамп, вы — агрессор, вы атаковали свободу передвижения венесуэльцев и граждан всего мира через запрет полётов. Где свобода, Дональд Трамп, где свобода?", - цитирует VTV Мадуро.

Сайт kp.ru писал о том, что Соединенные Штаты решили приостановить авиасообщение с Венесуэлой на неопределенный срок из-за угрозы безопасности пассажиров, членов экипажей и самих самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU