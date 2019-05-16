Россиянам дадут еще один оплачиваемый выходной
Россиянам могут предоставить дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризация. Сейчас такой отпускной день выделяется лишь раз в три года, однако министерство здравоохранение считает, что люди старше 40 лет должны проходить обследования ежегодно.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже поручил подготовить предложения по внесению соответствующих изменений в Трудовой кодекс. Разработкой поправок занимается министерство труда совместно с другими ведомствами, профсоюзами и работодателями.
Предполагается, что по итогам обсуждения работникам в возрасте от 40 лет будет ежегодно предоставляться право на освобождение от работы на один день с сохранением места и средней зарплаты, передает "Российская газета".
Сайт kp.ru писал о том, что 6 мая 2019 года в силу вступил обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров. Особое внимание в нем уделено обследованиям на выявление онкологических заболеваний. Также появился профилактический медицинский осмотр - сокращенная версия диспансеризации.
ИСТОЧНИК KP.RU