Россиянам дадут еще один оплачиваемый выходной

СЕГОДНЯ 08:22 2019-05-16T08:23:06+03:00

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Россиянам могут предоставить дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризация. Сейчас такой отпускной день выделяется лишь раз в три года, однако министерство здравоохранение считает, что люди старше 40 лет должны проходить обследования ежегодно.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уже поручил подготовить предложения по внесению соответствующих изменений в Трудовой кодекс. Разработкой поправок занимается министерство труда совместно с другими ведомствами, профсоюзами и работодателями.

Предполагается, что по итогам обсуждения работникам в возрасте от 40 лет будет ежегодно предоставляться право на освобождение от работы на один день с сохранением места и средней зарплаты, передает "Российская газета".

Сайт kp.ru писал о том, что 6 мая 2019 года в силу вступил обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров. Особое внимание в нем уделено обследованиям на выявление онкологических заболеваний. Также появился профилактический медицинский осмотр - сокращенная версия диспансеризации.

ИСТОЧНИК KP.RU