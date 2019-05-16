2019-05-16T09:00:48+03:00
Политика

Евродепутат сравнил Brexit с сериалом "Игра престолов"

Манфред Вебер считает, что распри в ЕС происходят из-за неправильной политики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кандидат на пост главы ЕК сравнил Brexit с «Игрой престолов»Кандидат на пост главы ЕК сравнил Brexit с «Игрой престолов»Фото: REUTERS
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Ситуация с выходом Великобритании из ЕС наводит на мысли об интригах в сериале "Игра престолов". Такое мнение высказал немецкий евродепутат от Европейской народной партии, ведущий кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер.

"Посмотрите, что сделало разделение по вопросу Brexit с Великобританией: сегодня Британия выглядит, как "Игра престолов" на стероидах", - сказал он в ходе дебатов с другими претендентами на руководящую должность.

Вебер считает, что именно неправильная политика сеет распри в союзе, а к росту влияния популистских и националистических партий привело голосование за людей, предлагающих "слишком простые решения", передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале апреля Палата общин Великобритании отсрочила выход страны из Евросоюза до 30 июня 2019 года, однако позже лидеры объединения предложили отложить Brexit еще до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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