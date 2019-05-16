В Подмосковье столкнулись и загорелись две фуры
Две фуры загорелись после лобового столкновения в подмосковной деревне Иванисово городского округа Электросталь.
Авария произошла в четверг, 16 мая, рано утром около 6:00. В результате инцидента пострадал один из водителей. Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, его доставили в больницу с ожогами.
Фуры столкнулись под Электросталью.
К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать, однако движение транспорта в районе ЧП было парализовано примерно на три часа. Ситуацию осложняло то, что ДТП произошло совсем рядом с железнодорожным переездом на Носовихинском шоссе.
Причины аварии устанавливаются.
На Московском малом кольце столкнулись две фуры и Тойота.
Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе еще одно крупное ДТП произошло в Москве. Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в автобус, при этом зацепив другую машину. В результате аварии пострадали пять человек, среди которых трое детей.
ИСТОЧНИК KP.RU