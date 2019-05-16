В Подмосковье столкнулись и загорелись две фуры

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-16T11:03:53+03:00

Один из водителей был доставлен в больницу с ожогами [видео]

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Две фуры загорелись после лобового столкновения в подмосковной деревне Иванисово городского округа Электросталь.

Авария произошла в четверг, 16 мая, рано утром около 6:00. В результате инцидента пострадал один из водителей. Согласно данным источника "КП" в правоохранительных органах, его доставили в больницу с ожогами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709067" frameborder="0"></iframe> Фуры столкнулись под Электросталью.

К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать, однако движение транспорта в районе ЧП было парализовано примерно на три часа. Ситуацию осложняло то, что ДТП произошло совсем рядом с железнодорожным переездом на Носовихинском шоссе.

Причины аварии устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709075" frameborder="0"></iframe> На Московском малом кольце столкнулись две фуры и Тойота.

Сайт kp.ru писал о том, что на прошлой неделе еще одно крупное ДТП произошло в Москве. Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в автобус, при этом зацепив другую машину. В результате аварии пострадали пять человек, среди которых трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU