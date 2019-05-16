2019-05-16T11:29:56+03:00
Общество

Автошколы предложили наказывать за аварии водителей-выпускников

В гильдии автошкол России причину плохого качества знаний видят в недоработке программы обучения
Елена АКИМОВА
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Автошколы предлагают наказывать за плохое качество подготовки водителейАвтошколы предлагают наказывать за плохое качество подготовки водителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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За автошколы в последнее время взялись особенно активно. Все дело в том, что качество выпускников стремительно снижается, что влечет за собой увеличение аварийности. Бороться с подобным можно одним способом – наказывать некачественные образовательные учреждения. Первыми к такому выводу пришли в Псковской области. Было принято решение бороться с недобросовестными автошколами. А глава региона пообещал, что закроет тех, кто плохо обучает водителей. Не исключено, что данная практика будет распространена и на другие регионы.

Статистика ГИБДД показывает, что на дорогах страны ежедневно гибнут 50 человек. Большинство аварий происходит из-за слабой подготовки водителей. Например, из трех миллионов теоретических зачетов, проведенных в прошлом году, с первого раза удалось сдать только 1,2 млн (41%) человек. С «площадкой» справились 42% претендентов, а в «городе» смогли сориентироваться 31% испытуемых. В полиции отмечают, что огромное число учеников приходят на экзамены абсолютно неготовыми.

Плохую подготовку водителей можно объяснить, уверен президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев. По его мнению, все в безнадежном устаревании методик и программ, по которым обучают водителей. Сегодня только 17% времени тратится на вождение в реальных дорожных условиях. Проезду пешеходного перехода уделяется всего 15 минут, а это же упражнение на закрытой площадке разбирают 3,5 часа.

Многие эксперты видят выход в том, чтобы полностью изменить систему обучения водителей, а если уж вести речь о наказаниях, то наказывать нужно всех, в том числе и тех, кто разрабатывает и утверждает программы, пишет газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru писал, что Госавтоинспекция России планирует ужесточить контроль за автошколами. В случае принятия проекта изменения будут внесены в редакцию указа президента РФ от 1998 года, прописывающего полномочия ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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