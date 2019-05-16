2019-05-16T12:22:11+03:00
Общество

Росгвардии разрешат сбивать беспилотники над водой

А вот каким оружием, пока не ясно
Григорий ЛЕОРДА
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Дроны должны быть зарегистрированы.Дроны должны быть зарегистрированы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Использование беспилотников в России продолжают усложнять принятием законов. Старый закон об их применении внесен в Госдуму в новой редакции. Такое решение было принято на заседании комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции.

Напомним, старая версия документа развязала руки правоохранительным органам дав им право уничтожать незаконно используемые беспилотники. По правилам летательный аппарат весом от 250 грамм до 30 килограмм должен быть зарегистрирован. При этом в документе оговаривалось лишь использование техники в воздушном пространстве.

"Мы хотим доработать вопрос, связанный с противодействием беспилотникам в условиях водной акватории. На сегодняшний день полномочия войскам Национальной гвардии даны, создана бригада по охране Крымского моста, и, безусловно, нужно готовиться к тому, что беспилотные устройства будут использоваться не только в воздушном, но и в водном пространстве", - рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Он отметил, что необходимо также продумать вопрос о расширении перечня специальных средств, которыми сотрудники ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ смогут уничтожать беспилотные летательные аппараты. Текст документа, по словам Хинштейна, почти готов. Напомним, закон по версии депутатов, лишит возможности использовать дроны для совершения террористических актов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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