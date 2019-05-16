Лавров встретится с главой МИД Германии и генсеком Совета Европы

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-16T12:20:20+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом и главой МИД Германии Хайко Маасом. Беседа состоится в Хельсики на полях заседания СЕ, которое пройдет 16-17 мая.

"Министерская сессия в Хельсинки имеет решающее значение для дальнейшей судьбы Совета Европы. В ходе нее будут приняты конкретные решения, направленные на продолжение вывода Организации из институционального кризиса", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

Речь идет о напряженной ситуации, которая возникла после того, как в 2014 году российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы лишили права голоса. Эксперты разработали проект решения этой проблемы, который будет представлен в ходе заседания.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в России заговорили о возможном выходе из СЕ, поскольку наша делегация уже давно не участвует в работе организации.

ИСТОЧНИК KP.RU