Кремирование и захоронение праха Доренко состоится 18 мая
Кремирование и захоронение праха журналиста Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, состоится на следующий день после прощания, в субботу 18 мая на Троекуровском кладбище.
"Захоронение праха Доренко после кремации состоится 18 мая на Троекуровском кладбище. Номер участка пока называться не будет", - цитирует ТАСС слова своего собеседник в мэрии.
Как сообщал сайт kp.ru, прощание с Сергеем Доренко состоится на Троекуровском кладбище в пятницу, 17 мая в 11:00. Напомним, это вторая дата похорон. Первые были отменены из-за скандала с экспертизой.
Напомним, журналист умер 9 мая прямо за рулем своего мотоцикла. Ранее сообщалось, что в крови журналиста никаких отравляющих веществ найдено не было и названая ранее причина смерти журналиста - аневризма грудной аорты – подтвердилась.
Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Сергей Доренко: досье KP.RU»