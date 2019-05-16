Кремирование и захоронение праха Доренко состоится 18 мая

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-16T12:30:10+03:00

Прощение с журналистом назначено на 17 мая

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Кремирование и захоронение праха журналиста Сергея Доренко, скончавшегося 9 мая, состоится на следующий день после прощания, в субботу 18 мая на Троекуровском кладбище.

"Захоронение праха Доренко после кремации состоится 18 мая на Троекуровском кладбище. Номер участка пока называться не будет", - цитирует ТАСС слова своего собеседник в мэрии.

Как сообщал сайт kp.ru, прощание с Сергеем Доренко состоится на Троекуровском кладбище в пятницу, 17 мая в 11:00. Напомним, это вторая дата похорон. Первые были отменены из-за скандала с экспертизой.

Напомним, журналист умер 9 мая прямо за рулем своего мотоцикла. Ранее сообщалось, что в крови журналиста никаких отравляющих веществ найдено не было и названая ранее причина смерти журналиста - аневризма грудной аорты – подтвердилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707930" frameborder="0"></iframe> Умер Сергей Доренко.Скончался Сергей Доренко. Журналист умер после падения со своего любимого мотоцикла

ИСТОЧНИК KP.RU