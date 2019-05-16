СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-16T12:36:10+03:00

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В России могут начать печь хлеб с пониженным содержанием соли. Это поможет сделать рацион потребителей более сбалансированным. Рекомендации для производителей разработали НИИ хлебопекарной промышленности, а также ФИЦ питания и биотехнологии. Эксперты предлагают снизить существующее содержание соли в продукте на 15%.

Сейчас в 100 г нарезного батона содержится 1,1 г соли, если будут применены новые рекомендации, то этот показатель снизится до 0,9г. Расчеты показали, что рецептура от этого сильно не пострадает, а вот состояние здоровья улучшится. Врачи давно утверждают, что повышенное потребление соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

- Снижать объем соли крайне важно. Россияне активно употребляют сало, сельдь, где и так много данной приправы. Хлеб употребляется в еду до четырех раз в день. Важно постепенно снижать общее количество соли. Теперь помимо потребителей диалог будут вести с производителями товаров, - пояснила газете «Известия» директор НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

По данным ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава, на сегодняшний день россияне в среднем потребляют 9-10 г соли в сутки. ВОЗ рекомендует не превышать всего 5 г.

ИСТОЧНИК KP.RU