Лидер группы «Океан Эльзы» заявил, что его партия намерена баллотироваться в Раду

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-16T13:15:05+03:00

По словам Вакарчука, он намерен изменить украинский парламент, который превратился в «токсичное болото»

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Партия «Голос» намерена участвовать в предстоящих выборах в Верховную раду, чтобы изменить украинский парламент, решения в котором сейчас принимают исключительно олигархи. Соответствующие заявление сделал лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

«Мы, партия "Голос", идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и творить новую», - сказал музыкант, выступая в Киеве на площади перед Музеем истории Украины.

По словам Вакарчука, «Верховная рада превратилась в токсичное болото, которое засасывает наше будущее». Он призвал граждан изменить сложившуюся ситуацию. «Что нас объединяет? Мы все устали от того, как делается политика сейчас на Украине, нам противно наблюдать как олигархи приватизировали украинский парламент и диктуют ему свои решения. Старая политика разъедает Украину изнутри», - подчеркнул лидер партии.

Выборы в украинский парламент состоятся осенью этого года. Как ранее сообщал сайт, 16 мая Верховная рада приняла решение о том, что в предстоящий понедельник, 20 мая, состоится инаугурация новоизбранного президента Незалежной Владимира Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU