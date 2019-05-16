В Подмосковье вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-16T13:21:46+03:00

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В четверг, 16 мая, в Красногорском районе Московской области произошло ЧП. Там вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку.

Как стало известно, пострадал пилот. Он получил легкие травмы. Воздушное судно осталось целым. Причины произошедшего вока не известны. Об этом пишет "Пятый канал".

Отметим, вертолеты этого типа часто совершают жесткую посадку. Иногда это приводит к гибели людей. Так произошло год назад в Хабаровске. Вертолет совершил вынужденную посадку в городе. Шесть человек погибли.

При посадке такого вертолета в Томской области пострадало пять человек. Троих пришлось госпитализировать в больницу. Предварительной причиной инцидента тогда посчитали неполадки с шасси. По версии экспертов, стойка просто подломилась, что и привело к серьезной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU