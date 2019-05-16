2019-05-16T14:12:46+03:00
Общество

В США погиб актер из "Терминатора", "Тора", "Во все тяжкие"

Тело Айзека Кэппи нашли на мосту в штате Аризона
Григорий ЛЕОРДА
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Актер известен по эпизодическим ролям в культовых фильмах.Актер известен по эпизодическим ролям в культовых фильмах.Фото: кадр из фильма
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На автомобильном мосту в штате Аризона найдено тело 42-летнего американского актера. Айзек Кэппи был известен по эпизодическим ролям в фильмах "Тор", "Терминатор: Да придет спаситель", сериале "Во все тяжкие".

За день до этого в Instagram мужчины появился пост, где он признался, что не был хорошим парнем и обижал близких ему людей. Обстоятельства смерти не уточняются. Об этом пишет Daily Mail.

Актер, помимо фильмов, известен по выходке в ночном клубе. Однажды он пытался задушить дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон. В свое время он уличал в педофилии своего коллегу - актера Сета Грина.

Айзек Кэппи родился в Альбукерке, Нью Мексико в феврале 1977 года. Актер начал сниматься в середине нулевых. Помимо съемок он занимался музыкой и продюсированием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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