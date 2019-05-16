2019-05-16T15:21:13+03:00
Политика

«Определен день Х - 20 мая!»: команда Зеленского отреагировала на выбор даты инаугурации

Новоизбранный президент Незалежной должен вступить в должность в предстоящий понедельник [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Свою инаугурацию кандидат уже отрепетировал в сериале «Слуга народа». Фото: Кадр из фильмаСвою инаугурацию кандидат уже отрепетировал в сериале «Слуга народа». Фото: Кадр из фильма
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В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на назначение депутатами Верховной Рады даты инаугурации на предстоящий понедельник, 20 мая.

«Наконец-то! Определены день Х — 20 мая! Депутаты проголосовали за проведение инаугурации новоизбранного президента 20 мая», - говориться на странице команды Зеленского в социальной сети.

Верховная Рада объявила дату инаугурации Владимира Зеленского.

Напомним, украинские парламентарии долгое время не могли назначить дату инаугурации Зеленского. В минувшую среду, 15 мая, в члены комитет по вопросам регламента Верховной рады рассмотрели семь проектов постановлений с различными датами инаугурации и направили их в парламент, который 16 мая принял решение о том, что вступление новоизбранного президента в должность состоится в предстоящий понедельник, 20 мая. На данный момент президент России Владимир Путин не получал приглашения на инаугурацию.

Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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