«Определен день Х - 20 мая!»: команда Зеленского отреагировала на выбор даты инаугурации
В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на назначение депутатами Верховной Рады даты инаугурации на предстоящий понедельник, 20 мая.
«Наконец-то! Определены день Х — 20 мая! Депутаты проголосовали за проведение инаугурации новоизбранного президента 20 мая», - говориться на странице команды Зеленского в социальной сети.
Верховная Рада объявила дату инаугурации Владимира Зеленского.
Напомним, украинские парламентарии долгое время не могли назначить дату инаугурации Зеленского. В минувшую среду, 15 мая, в члены комитет по вопросам регламента Верховной рады рассмотрели семь проектов постановлений с различными датами инаугурации и направили их в парламент, который 16 мая принял решение о том, что вступление новоизбранного президента в должность состоится в предстоящий понедельник, 20 мая. На данный момент президент России Владимир Путин не получал приглашения на инаугурацию.
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации.
ИСТОЧНИК KP.RU