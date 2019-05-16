Эксперт назвал слова Дурова о WhatsApp попыткой пропиарить Telegram

СЕГОДНЯ 14:26 2019-05-16T14:26:37+03:00

По мнению эксперта, WhatsApp чаще пытаются взломать, так как у мессенджера намного больше пользователей. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Бежавший из России создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров катком прошелся по своему конкуренту - WhatsApp. В его статье на платформе Telegraph он указал на то, что в случае с данной системой одна критическая уязвимость каждый раз сменяет другую. Само приложение имеет серьезные проблемы с безопасностью и хорошо подходит "для слежки". Директор компании 101StartUp Михаил Гуревич видит в этом заявлении лишь попытку Дурова пропиарить свой продукт. Об этом эксперт рассказал на Радио "Комсомольская правда".

-Telegram вообще Павел Дуров всегда рекламировал и продолжает продвигать свой мессенджер как самый безопасный. Это такой его киллер-фича, то есть отличие от других конкурентов на рынке, что якобы выгодно отличает от всего, что есть. И поэтому подчеркивать эти проблемы, когда они возникают у той или иной компании, безусловно, Павлу Дурову правильно и своевременно, - сказал Михаил Гуревич.

По его мнению, уязвимость WhatsApp в том, что он объединяет огромное количество пользователей. Гораздо большее, чем Telegram. Это связано с тем, что хакеры идут туда, где экономически выгодно.

- В любом большом мессенджере, в любой большой программе, чем больше людей пользуются той или иной программой, операционной системой, тем больше, с одной стороны, злоумышленников, а с другой стороны, специалистов, которые занимаются вопросами кибербезопасности, - считает эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU