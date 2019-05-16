2019-05-16T14:24:44+03:00
Экономика

В третьем чтении принят закон, уточняющий основания для отзыва лицензии у банков

Законопроект был разработан Минфином и внесен в Госдуму правительством России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В третьем чтении принят закон, уточняющий основания отзыва лицензии у банковВ третьем чтении принят закон, уточняющий основания отзыва лицензии у банковФото: Анастасия ОСИПОВА
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В третьем, окончательном чтении, в Государственной Думе принят закон, устанавливающий предел суммы требований кредиторов, при котором Центральный Банк России обязан отозвать банковские лицензии.

Действующей редакцией закона «О банках и банковской деятельности» отзыв лицензии происходит при неудовлетворении требований кредиторов по денежным обязательствам, которые в совокупности должны составлять не менее 1000-кратного минимального размера оплаты труд. Однако МРОТ не должен применяться для исчисления налогов, сборов, штрафов и других платежей. В принятом законе размер требований кредиторов и обязанности по уплате платежей, при неудовлетворении которых Центробанк обязан отозвать лицензию без привязки к МРОТ. Соответствующие требования в совокупности должны составлять не менее 100 тыс. рублей.

Законопроект был разработан Министерством финансов и внесен в Госдуму правительством.

Накануне, сайт kp.ru рассказывал об отзыве Центробанком лицензий у двух страховых компаний, нарушавших сроки и порядки выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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